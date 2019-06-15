İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamasına peş peşe cevaplar geliyor. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın yanı sıra Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ve CHP Kocaeli Milletvekili, Parti Meclisi Üyesi ve TBMM Kit Komisyonu üyesi Haydar Akar'ın yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamasına art arda yanıtlar geliyor.



Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yanıtında şu ifadeleri kullandı:



"İçişleri bakanı #EYT’nin maliyeti 800Milyar dedi! Bu bilgi YANLIŞ! Konuşmasında EYT Haklı ama bizim yandaşlara parayı anca yetiştiriyoruz, #EmeklilikteYașaTakılanlar siz kusura bakmayın size paramız yok mu demek istedi! Peki Ak Partinin ülkemize maliyeti kaç milyar?



Ülkeyi yönetenler kendi vatandaşının gasp edilen hakkı söz konusu olduğunda maliyetten söz edemez! Hele maliyet konusunda kendisini haklı çıkartmak İçin yalan söyleyemez!!!#MaliyetDeğilHaktırEYT



Ülkemizde herşey karma karışık, kim kimden sorumlu ne iş yapar belli değil! #EYT maliyetini ekonomi bakanı değil de içişler bakanı açıklıyor! Çalışanları bu kadar yakından ilgilendiren konuda Çalışma Bakanının ağzını bıçak açmıyor!"



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın cevabı ise şöyle:



"#MaliyetDeğilHaktırEYT sn cb. nımız @RTErdogan 6milyon300 kişi ile 700milyar maliyet @ZehraZumrutS la açıklanan sayımız 1milyon300 kişi @suleymansoylu 800milyar maliyet 1 milyon300 sayımızı tuttturduk.Sıra Maliyette. yanlış bilgilendirme var



#MaliyetDeğilHaktırEYT haklılığımız bilindiği halde erken emeklilik, maliyet algılarınız yıldıramayacak. Haklılığımızla hakkımız olanın peşindeyiz."



Öte yandan CHP Kocaeli Milletvekili, Parti Meclisi Üyesi ve TBMM Kit Komisyonu üyesi Haydar Akar da EYT ile ilgili açıklama yaptı. Akar, açıklamasında "EYT'liye, Emekliye, İşçiye gelince 1 milyonun hesabını yapanlar, bu yıl milyarları Yap-İşlet-Devret çetelerine verdiler, yetmemiş, şimdi kaynak aktaracak yeni bir yol daha bulmuşlar" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr