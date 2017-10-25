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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da Güvenlik ve Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Güvenlik ve Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile Van'a geldi.

Bakan Soylu'yu havaalanında Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları karşıladı.

Soylu, buradan Van Güvenlik ve Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına geçti.

Toplantıya Van, Bitlis, Siirt, Ağrı, Şırnak, Hakkari valileri, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #İçişleri Bakanı #süleyman soylu #van
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