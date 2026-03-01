İçişleri Bakanı Ulusal Kanal'a konuştu: ''Türkiye-İran sınırında sıra dışı hareketlilik yok''

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından Türkiye- İran sınırında sıra dışı herhangi bir hareketlilik olmadığını belirtti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İçişleri Bakanı Ulusal Kanal'a konuştu: ''Türkiye-İran sınırında sıra dışı hareketlilik yok''
Yayınlanma: Güncellenme:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik'i kabul ederek, ABD-İsrail saldırılarının ardından Türkiye-İran sınır hattındaki son durumu değerlendirdi. Çiftçi, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran'dan Türkiye'ye yönelik kitlesel bir göç dalgası yaşanmadığını açıkladı.

AĞRI VE VAN VALİLİKLERİ TEYAKKUZDA

Sınır güvenliğine dair alınan önlemleri aktaran Çiftçi, Ağrı ve Van valiliklerinin tam teyakkuz halinde görev yaptığını vurguladı. Sınır kapılarındaki güncel giriş çıkış verilerini doğrudan incelediğini belirten Bakan Çiftçi, bölgedeki durumu şu sözlerle özetledi: “Bu sabah her iki valimizle görüştüm. Sınır kapılarından giriş çıkış rakamlarını aldım. İran’dan Türkiye’ye giriş çıkışlar tamamen normal seyrinde gidiyor. Sıra dışı bir hareketlilik yok”

Antalya'da 'Neden video çekiyorsun' tartışması: Pompalı tüfekle rastgele ateş açtıAntalya'da 'Neden video çekiyorsun' tartışması: Pompalı tüfekle rastgele ateş açtıYurt
Böbrek hastaları oruç tutabilir mi? Uzman isimden Ramazan uyarısıBöbrek hastaları oruç tutabilir mi? Uzman isimden Ramazan uyarısıYaşam
iran abd israil
Günün Manşetleri
“Bu kavga haysiyet ve hürriyet kavgasıdır”
"Bu yol sahipsiz kalmayacak"
Çiftçi: ''Türkiye-İran sınırında sıra dışı hareketlilik yok''
Vatan Partisi lideri Perinçek’ten Hamaney mesajı
Yüzyılın Konut Projesi 2-8 Mart kura takvimi açıklandı
TCDD 2025 yılında 60 gar ve istasyonu yeniledi
Gümrük Muhafaza ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney şehit edildi
İran’ın misillemesi ABD hava savunmalarını sorgulattı
Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme
Çok Okunanlar
BİM 3 Mart indirimli ürünler kataloğu yayında! İşte kaçırılmayacak indirimler BİM 3 Mart indirimli ürünler kataloğu yayında! İşte kaçırılmayacak indirimler
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?