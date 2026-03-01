İçişleri Bakanı Ulusal Kanal'a konuştu: ''Türkiye-İran sınırında sıra dışı hareketlilik yok''

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik'i kabul ederek, ABD-İsrail saldırılarının ardından Türkiye-İran sınır hattındaki son durumu değerlendirdi. Çiftçi, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran'dan Türkiye'ye yönelik kitlesel bir göç dalgası yaşanmadığını açıkladı.

AĞRI VE VAN VALİLİKLERİ TEYAKKUZDA

Sınır güvenliğine dair alınan önlemleri aktaran Çiftçi, Ağrı ve Van valiliklerinin tam teyakkuz halinde görev yaptığını vurguladı. Sınır kapılarındaki güncel giriş çıkış verilerini doğrudan incelediğini belirten Bakan Çiftçi, bölgedeki durumu şu sözlerle özetledi: “Bu sabah her iki valimizle görüştüm. Sınır kapılarından giriş çıkış rakamlarını aldım. İran’dan Türkiye’ye giriş çıkışlar tamamen normal seyrinde gidiyor. Sıra dışı bir hareketlilik yok”