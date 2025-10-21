İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 10 ilde düzenlenen operasyonda 3 örgüt çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen “Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 370 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin arz ve taleple eş zamanlı sürdürüldüğünü vurguladı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen “Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 370 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaptığı basın açıklamasında, Mersin’de vatandaşların hayatına kasteden zehir tacirlerine karşı geniş kapsamlı bir operasyon yürütüldüğünü belirtti.

Operasyonun adının “Narkokapan Mersin” olduğunu dile getiren Yerlikaya, “Bu operasyonda hedefimizde organize suç örgütleri ve ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcıları vardı. Operasyonumuzun hazırlık çalışmaları 4 ay sürdü. Bu süre zarfında veri analizleri, saha takipleri ve teknik hazırlıklarımızı tamamladık. Her adımı titizlikle yürüttük.” dedi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yerlikaya, şafak vaktinde operasyonun düğmesine basıldığını belirterek, Mersin merkezli 10 ilde eş zamanlı baskınlarda 3 bin 250 polis, 30 özel eğitimli narkotik köpeği, 2 insansız hava aracı, 3 dron ve 1 helikopterin görev aldığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, “Eş zamanlı olarak 403 farklı adrese baskın düzenledik. 3 organize suç örgütünü çökerttik, 370 şüpheli şahsı bu vakte kadar gözaltına aldık. Halen operasyonumuz sürüyor.” ifadelerini kullandı.

“UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELENİN İKİZ CEPHESİDİR”

Mersin’in, Akdeniz’in en önemli liman kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “Bugün bu şehir, Bakanlığımızın uyuşturucuya karşı yürüttüğü en kapsamlı ve organize hamlelerinden birine sahne olmuştur. Şunu özellikle belirtmek isterim; uyuşturucuyla mücadele, organize suçlarla mücadelenin ikiz cephesidir. Finansman kaynakları, yöntemleri, hedefleri çoğu zaman ortaktır. Bu yüzden mücadelemiz çok boyutludur. Hem arzla hem taleple aynı anda savaş veriyoruz. Üreticiye, taşıyıcıya, depocuya, torbacısına, baronuna; bu zincirin her halkasıyla aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz.” dedi.

“SUÇ AĞLARININ HER HAMLESİNİ ÖNCEDEN OKUYORUZ”

Yerlikaya, siber dünyanın karanlık ağlarında da 7 gün 24 saat görevde olduklarını belirterek, “Artık mücadelemizi yeni güvenlik konseptleriyle yürütüyoruz. Siber devriyeler, dijital istihbarat analizleri, veri tabanlı hedefleme ve yapay zekâ destekli risk haritalarıyla suç ağlarının her hamlesini önceden okuyoruz. Kripto para transferlerinde iz sürüyor, bıraktıkları her dijital izi takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu kabine döneminde uyuşturucu operasyonlarında 89 bin 69 zehir tacirinin tutuklandığını, 217 ton uyuşturucu ve 246 milyon hap ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, 331 organize suç örgütünün çökertildiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, “Bu tablo, devlet aklının ve sahadaki mücadelenin rakamsal arşividir. Evlatlarımıza uzanan her kirli el, güvenlik güçlerimizin çelikten iradesine er ya da geç toslayacaktır. Kararlıyız, bu zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz.” dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ali Yerlikaya
