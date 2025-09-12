İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 40 ilde DEAŞ operasyonu, 161 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 161 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 40 ilde DEAŞ operasyonu, 161 gözaltı
Yayınlanma:

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonların düzenlendiği iller şöyle: İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yozgat.

Operasyonlar sonucunda, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı belirlenen 161 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

