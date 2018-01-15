İçişleri Bakanlığından, 8-15 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 19 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi, 5671 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından, 8-15 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 19 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Açıklamaya göre, 5671 kişi gözaltına alındı.



Bakanlığın açıklaması şu şekilde:



Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.299 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 986 terör (PKK/KCK 183, AŞIRI SOL 11, DEAŞ 71, FETÖ/PDY 721,), 4.608 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 77 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 5.671 KİŞİ gözaltına alınmıştır.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE 2’Sİ SÖZDE EMİR SIFATIYLA SORUMLU DÜZEYDE 6 DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ DA ARALARINDA BULUNDUĞU TOPLAM 19 (2 ÖLÜ, 9 SAĞ, 8 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.



08 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ – 4 TERÖRİST ( 2 SAĞ, 2 ÖLÜ)

►HAKKÂRİ/ŞEMDİNLİ – 2 (ÖLÜ)

►ŞANLIURFA/MERKEZ – 2 (SAĞ - DEAŞ)



09 OCAK SALI GÜNÜ – 1 TERÖRİST TESLİM

►İZMİR/MERKEZ – 1 (TESLİM - DEAŞ)



10 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ – 4 TERÖRİST SAĞ

►ANKARA/MERKEZ – 2 (SAĞ - DEAŞ)

►İSTANBUL/MERKEZ – 1 (SAĞ)

►ŞANLIURFA/AKÇAKALE – 1 (SAĞ)



11 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ – 4 TERÖRİST (3 SAĞ, 1 TESLİM)

►ŞIRNAK/MERKEZ – 1 (TESLİM)

►ŞANLIURFA/SURUÇ – 1 (SAĞ)

►HATAY/KIRIKHAN – 2 (SAĞ – DEAŞ)



13 OCAK CUMARTESİ GÜNÜ – 1 TERÖRİST TESLİM

►ŞANLIURFA/MERKEZ – 1 (TESLİM)



14 OCAK PAZAR GÜNÜ – 5 TERÖRİST TESLİM

►ŞIRNAK/SİLOPİ – 5 (TESLİM)



Yapılan Kış Operasyonları Neticesinde;

►11 ilde (Batman-2, Bitlis-51, Diyarbakır-7, Hakkâri-2, Mardin-3, Muş-1, Şırnak-1, Siirt-2, Tokat-1, Tunceli-8, Van-1) 79 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

►14’ü ağır ve uzun namlulu (1 Makineli Tüfek, 1 Füze, 12 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 24 silah,

►1.168 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde,

►30 El Bombası,

►3.682 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

►19 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 3.150 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 42.073.007 TL olan;

►1.896 kg Esrar,

►698 kg Eroin,

►19 kg Kokain,

►12 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,

►12 kg Metamfetamin,

►12.932 adet Uyuşturucu Hap

►67 Kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.



Ayrıca piyasa değeri 4.669.302 TL olan;

►653 bin adet Kaçak Sigara,

►19.659 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 4.608 kişi gözaltına alınmıştır.



SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;



Sokak satıcılarına yönelik olarak okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 519 şüpheli gözaltına alınmış ve 105 kg uyuşturucu madde ile 12 bin 932 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.



ASAYİŞ UYGULAMARI KAPSAMINDA;



Terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele noktasında, rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik, ülke genelinde eş zamanlı olarak; 1.364 ekip, 4.325 personelin katılımıyla 12.01.2018 günü denetlemeler yapılmıştır. Denetlemeler sonucunda, 10 bin 56 ev kontrol edilmiş, aranan 36 şahıs yakalanmış, 2 milyon 183 bin 618 TL idari para cezası uygulanmıştır.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;



Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 922 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 227 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;



505’i denizlerde olmak üzere 4.612 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 77 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.



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