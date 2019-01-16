banner1002
Bakanlıktan adres kaydı açıklaması
Bakanlıktan adres kaydı açıklaması
Güler ile Dunford bir araya geldi
Güler ile Dunford bir araya geldi
Aybüke Yalçın'ı şehit eden teröristlerin cezası belli oldu
Aybüke Yalçın'ı şehit eden teröristlerin cezası belli oldu
YouTube o videoları yasakladı!
YouTube o videoları yasakladı!

İçişleri Bakanlığı: 2018 yılında 27 vatandaş yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanlığı, sivilleri hedef alan PKK saldırılarının bilançosunu açıkladı. Saldırılarda, 2018 yılında toplam 27 sivil yaşamını yitirdi. Hayatı kaybedenlerin arasında 11 aylık Bedirhan bebek de var.

İçişleri Bakanlığı: 2018 yılında 27 vatandaş yaşamını yitirdi

En büyük zararı bölge halkına veren PKK, ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alıyor. İçişleri Bakanlığı 2018 yılında PKK saldırılarında 27 vatandaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

PKK'nın Güneydoğu illerinde döşediği bombalar can aldı. Boş arazide oynayan çocuklar teröristlerin el yapımı patlayıcıları nedeniyle canından oldu.

Katledilen siviller arasında bebekler de var. 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya onlardan biri. Karakaya, Hakkari üs bölgesinde asker babasını annesiyle ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda teröristlerin saldırısında hayata gözlerini yummuştu.

Terör örgütü, kendilerine yardım etmeyi kabul etmeyen bölge halkını da hedef tahtasına oturttu.  Ağrı'da Türkmen köyünde bakkallık yapan Mevlüt Bengi teröristler tarafından infaz edilmişti. 

Teröristlerin hareketlerini güvenlik güçlerine ihbar eden vatandaşlar da yine benzer saldırılarda hayatını kaybetmişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #içişleri bakanlığı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.