İçişleri Bakanlığı, sivilleri hedef alan PKK saldırılarının bilançosunu açıkladı. Saldırılarda, 2018 yılında toplam 27 sivil yaşamını yitirdi. Hayatı kaybedenlerin arasında 11 aylık Bedirhan bebek de var.

En büyük zararı bölge halkına veren PKK, ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alıyor. İçişleri Bakanlığı 2018 yılında PKK saldırılarında 27 vatandaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı.



PKK'nın Güneydoğu illerinde döşediği bombalar can aldı. Boş arazide oynayan çocuklar teröristlerin el yapımı patlayıcıları nedeniyle canından oldu.



Katledilen siviller arasında bebekler de var. 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya onlardan biri. Karakaya, Hakkari üs bölgesinde asker babasını annesiyle ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda teröristlerin saldırısında hayata gözlerini yummuştu.



Terör örgütü, kendilerine yardım etmeyi kabul etmeyen bölge halkını da hedef tahtasına oturttu. Ağrı'da Türkmen köyünde bakkallık yapan Mevlüt Bengi teröristler tarafından infaz edilmişti.



Teröristlerin hareketlerini güvenlik güçlerine ihbar eden vatandaşlar da yine benzer saldırılarda hayatını kaybetmişti.





ulusal.com.tr