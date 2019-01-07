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İçişleri Bakanlığı 2018 yılının uyuşturucu verilerini açıkladı

İçişleri Bakanlığınca geçen yıl 147 bin 562 uyuşturucu operasyonunda 204 bin 780 kişinin gözaltına alındığı, 23 bin 134 kişinin tutuklandığı açıklandı

İçişleri Bakanlığı 2018 yılının uyuşturucu verilerini açıkladı

Geçen yıl gerçekleştirilen 147 bin 562 uyuşturucu operasyonunda, 204 bin 780 kişinin gözaltına alındığı, 23 bin 134 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince geçen yıl uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda ve bu operasyonlardaki gözaltı ve tutuklu sayıları ile ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında "Cumhuriyet dönemi rekoru" kırıldı. 

Terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucuya geçen yıl ağır darbe vuruldu. Güvenlik güçlerince geçen yıl  gerçekleştirilen 147 bin 562 uyuşturucu operasyonunda 204 bin 780 kişi gözaltına alındı, bunlardan 23 bin 134'ü tutuklandı.

Operasyonlarda yaklaşık 18 ton eroin, 1 ton 165 kilogram kokain, 8 milyon 556 bin 529 hap, 1 ton 168 kilogram bonzai ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #içişleri bakanlığı
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