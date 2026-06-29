İçişleri Bakanlığı: 2026 yılında 134 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığının yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde, 2026 yılının başından bu yana aralarında gri ve sarı listede arananların da bulunduğu toplam 134 terör örgütü mensubu teslim oldu. Teslim olan şahıslardan 115'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İçişleri Bakanlığı: 2026 yılında 134 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu
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Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, yıl boyunca koordineli bir faaliyet yürüttü. Güvenlik güçlerinin ortaklaşa yürüttüğü bu çalışmalar sonucunda, biri sol terör örgütü, diğerleri PKK/KCK mensubu olmak üzere toplam 134 kişi ikna edilerek adalete teslim edildi.

LİSTEDE ARANANLAR DA VAR

Güvenlik güçlerine sığınan şahıslar arasında, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde bulunan isimler de yer alıyor. İkna edilen bu örgüt mensuplarının ikisi gri, biri ise sarı kategoride bulunuyor.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların hukuki süreçleri büyük oranda tamamlandı. Hakim karşısına çıkan 134 kişiden 115'i tutuklandı. Adli makamlarca 14 örgüt mensubu hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, geriye kalan 5 kişinin adli işlemleri ise devam ediyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürüyoruz. Aziz milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir"

İçişleri Bakanlığı: 2026 yılında 134 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu - Resim : 1

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