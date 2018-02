İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yurt içinde 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığınca, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen 474, protesto eylemlerine katıldığı tespit edilen 192 kişinin gözaltına alındığı açıklandı

İçişleri Bakanlığınca, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen 474, protesto eylemlerine katıldığı tespit edilen 192 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



Bakanlığın açıklaması şöyle:



"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.053 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.002 terör (PKK/KCK 353, AŞIRI SOL 15, DEAŞ 66, FETÖ/PDY 568), 3.939 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 31 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.972 kişi gözaltına alınmıştır.

* Ayrıca Zeytin Dalı Harekâtına yönelik harekât başlangıcından itibaren sosyal medyadan terör propagandası yapan 474 şahıs ile protesto eylemlerine katılan 192 şahıs olmak üzere toplam 666 şahıs gözaltına alınmıştır.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN İÇ GÜVENLİK OPERASYONLARINDA;

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE TOPLAM 25 (1 ÖLÜ, 11 SAĞ, 13 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.



5 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ – 4 TERÖRİST (2 SAĞ, 2 TESLİM)

►HAKKÂRİ – 1 (SAĞ)

►ŞANLIURFA/KARAKÖPRÜ – 1 (SAĞ)

►MARDİN/NUSAYBİN – 2 (TESLİM)



ŞUBAT SALI GÜNÜ – 2 TERÖRİST SAĞ

►HATAY/ALTINÖZÜ – 1 (SAĞ – EL NUSRA)

►HATAY/ALTINÖZÜ – 1 (SAĞ - DEAŞ)



7 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ – 12 TERÖRİST (6 TESLİM, 6 SAĞ)

►ŞIRNAK/SİLOPİ – 6 (TESLİM)

►MERSİN/ERDEMLİ – 5 (SAĞ - DEAŞ)

►ANTALYA/MANAVGAT – 1 (SAĞ- HİZBULLAH)



9 ŞUBAT CUMA GÜNÜ – 2 TERÖRİST (1 SAĞ, 1 ÖLÜ)

►HATAY/REYHANLI – 1 (SAĞ – DEAŞ)

►HAKKÂRİ/ŞEMDİNLİ – 1 (ÖLÜ)



10 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ – 1 TERÖRİST TESLİM

►MARDİN/NUSAYBİN – 1 (TESLİM)



11 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ – 4 TERÖRİST TESLİM

►ŞIRNAK/SİLOPİ - 4 (TESLİM)





Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

►11 ilde (Batman-1, Bingöl-2, Bitlis–6, Diyarbakır-3, Hakkâri-4, Hatay-4, Mardin-5, Siirt-1, Şırnak-19, Tunceli-6, Van-6) 57 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

►16’sı ağır ve uzun namlulu (4 Füze, 10 Kalaşnikov, 1 Biksi, 1 Kanas, ) toplam 21 silah,

►790 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde,

►15 El Bombası,

►6.107 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

►10 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.885 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 36.111.468 TL olan;

►4.833 kg Esrar,

►312 kg Eroin,

►3 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,

►5,2 kg Metamfetamin,

►314.347 adet Uyuşturucu Hap

►147 Kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.



Ayrıca piyasa değeri 3.436.105 TL olan;

►457 bin 825 adet Kaçak Sigara,

►46 bin 266 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.939 kişi gözaltına alınmıştır.



Ayrıca, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadelede etkinliğin sağlanması amacıyla Ağrı-Gürbulak, Edirne-Kapıkule ve Mersin-Liman-Serbest Bölge gerisinde emniyet ve jandarma birimlerince ortak yapılan denetlemelerde 1.415 araç aranmış, 3.534 şahıs sorgulanmıştır.



SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;



Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 566 şüpheli gözaltına alınmıştır. 49 kg esrar, 6 kg eroin, 7.725 adet uyuşturucu hap, 3 kg sentetik Kannabinoid, 1 kg Metamfetamin, 29 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.



ASAYİŞ UYGULAMARI;



Terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele noktasında;

►Araç kiralama faaliyeti yürüten firmalara yönelik, ülke genelinde eş zamanlı olarak; 1.451 ekip, 3.981 personelin katılımıyla 7-8 Şubat 2018 tarihlerinde denetlemeler yapılmıştır. Denetlemeler sonucunda, 7 bin 730 firma kontrol edilmiş, aranan 12 şahıs yakalanmış, 4 milyon 16 bin 884 TL idari para cezası uygulanmıştır.

►Rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik, ülke genelinde eş zamanlı olarak; 1.335 ekip, 3.890 personelin katılımıyla 8-9 Şubat 2018 tarihlerinde denetlemeler yapılmıştır. Denetlemeler sonucunda, 8 bin 806 ev kontrol edilmiş, aranan 41 şahıs yakalanmış, 1 milyon 362 bin 317 TL idari para cezası uygulanmıştır.



Yasadışı bahis suçu ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında kanuna göre Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yetkilendirilmemiş yerlerde, internet sitelerinde ve yasadışı bahis oynatılan işyerlerine, oynatan ve oynayan şahıslara yönelik ülke genelinde; 1.741 ekip, 5.441 personelin katılımıyla 11 Şubat 2018 Pazar günü denetlemeler yapılmıştır. Denetlemeler sonucunda, 4 bin 837 işyeri kontrol edilmiş, 1 milyon 525 bin TL idari para cezası uygulanmıştır.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;



Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 655 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 243 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;



532’si denizlerde olmak üzere toplam 4.627 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 31 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır."



