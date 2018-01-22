İçişleri Bakanlığı, "Gri listede yer alan 1 teröristle birlikte 12 terörist yakalandı" bilgisine yer verdi

İçişleri Bakanlığı, biri gri listede olan 12 teröristin yakalandığını açıkladı.



İçişleri Bakanlığından, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.



Ayrıntılar az sonra...



