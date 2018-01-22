banner961
Harekat sürerken Türkiye ile ABD yarın o toplantıda olacak
Harekat sürerken Türkiye ile ABD yarın o toplantıda olacak
Hükümetten harekat açıklaması
Hükümetten harekat açıklaması
Dolarda son durum! Az önce...
Dolarda son durum! Az önce...
ABD savaş gemisi mahsur kaldı
ABD savaş gemisi mahsur kaldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 12 teröristin yakalandı

İçişleri Bakanlığı, "Gri listede yer alan 1 teröristle birlikte 12 terörist yakalandı" bilgisine yer verdi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 12 teröristin yakalandı

İçişleri Bakanlığı, biri gri listede olan 12 teröristin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıntılar az sonra...

 

Etiketler; #gri liste #içişleri bakanlığı #zeytin dalı harekatı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.