İçişleri Bakanlığı açıkladı: İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda 3 teröristin kimliği belli oldu

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Beşiktaş’taki İsrail Konsolosluğu önünde görevli çevik kuvvet polislerine yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristin kimlik ve bağlantılarını duyurdu.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde nöbet tutan çevik kuvvet polislerine yönelik silahlı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Beşiktaş ilçesindeki eylemin ardından güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 3 terörist, biri ölü ve ikisi yaralı olmak üzere etkisiz hale getirildi.

İZMİT'TEN ARAÇ KİRALAYIP İSTANBUL'A GELDİLER

Olayın ardından başlatılan kapsamlı soruşturmayla saldırganların eylem planındaki lojistik hareketleri de aydınlatıldı. Bakanlık yetkilileri, teröristlerin eylemi gerçekleştirmeden önce Kocaeli'nin İzmit ilçesinden bir araç kiraladıklarını ve bu araçla İstanbul’a geçiş yaptıklarını tespit etti.

Çatışma sonrasında saldırganların kimlik ve geçmişlerine dair detaylar ortaya çıkarıldı. Olay yerinde ölü olarak ele geçirilen Yunus E.S. isimli şahsın, dini istismar eden bir terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olduğu belirlendi. Eylemde sağ yakalanan diğer iki saldırganın ise Enes Ç. ve Onur Ç. isimli iki kardeş olduğu tespit edilirken, Onur Ç.'nin geçmişte uyuşturucu suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Öte yandan güvenlik güçleri, eylemi gerçekleştiren 3 şahsın kendi aralarında olay öncesinde yoğun bir dijital haberleşme ağı kurduklarını saptadı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN RESMİ AÇIKLAMA

Saldırının detaylarına ve yaralanan polislerin sağlık durumlarına ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görevli çevik kuvvet polislerimize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıya anında karşılık veren kahraman polislerimizden 2’si, biri ayağından ve biri kulağından olmak üzere hafif şekilde yaralanmış olup; hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmiştir. Ölü olarak ele geçirilen Yunus E.S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup, yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir"

içişleri bakanlığı
