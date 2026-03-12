İçişleri Bakanlığı açıkladı: Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 16 şüpheli Gürcistan’da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gürcistan polisinin ortak operasyonuyla kırmızı bültenle aranan 13 ve ulusal seviyede aranan 3 şüphelinin Gürcistan'da yakalandığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 16 şüpheli Gürcistan’da yakalandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye ve Gürcistan emniyet birimlerinin yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde Gürcistan'da bir operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgilere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ile Gürcistan Polis Teşkilatı ekipleri operasyonda koordineli olarak görev aldı. Düzenlenen bu operasyon sonucunda Türkiye tarafından aranan 16 şüpheli yakalandı.

KIRMIZI BÜLTEN VE ULUSAL SEVİYEDE ARANANLAR YAKALANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslardan 13'ünün uluslararası çapta kırmızı bültenle arandığı saptandı. Kırmızı bültenle aranan R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A., D.C.B., O.K., O.M., T.F. ve S.A. isimli şahıslar Gürcistan'da ele geçirildi. Aynı operasyon dahilinde, ulusal seviyede arama kaydı bulunan H.A., U.Ö. ve R.S. isimli 3 şüpheli de emniyet güçleri tarafından yakalandı.

TÜRKİYE'YE İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Şüphelilerin Gürcistan'da gözaltına alınmasının hemen ardından Türkiye'ye teslim edilmeleri için yasal prosedürler devreye sokuldu. İçişleri Bakanlığı, şahısların ülkeye iade işlemlerinin derhal başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan duyurunun sonunda operasyonu yürüten Daire Başkanlıkları, Türk polisleri, Gürcistan Polis Teşkilatı ve süreçte emeği geçen tüm görevliler tebrik edildi.

Kocaeli'de cinsel istismar davasında kan aktıKocaeli'de cinsel istismar davasında kan aktıGündem
Deutsche Bank’tan 3 senaryo: Hürmüz Boğazı petrol fiyatını nasıl etkileyecek?Deutsche Bank’tan 3 senaryo: Hürmüz Boğazı petrol fiyatını nasıl etkileyecek?Ekonomi
içişleri bakanlığı Gürcistan kırmızı bülten
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
İsrail, 5 yaşındaki Semih’i şehit etti
İsrail, Beyrut için yeni saldırı tehdidi yayımladı
Sinpaş Reserve Marmaris
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 16 şüpheli yakalandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye’nin “Yerli Navigasyonu” için imzalar atıldı
Hürmüz Boğazı'nda ABD tankeri vuruldu
İspanya’dan ABD’ye "Üs" Resti: Tehditlerinizden Korkmuyoruz!
MSB: "İncirlik bir Türk üssüdür"
Çok Okunanlar
Yarın BİM'de neler var? Yarın BİM'de neler var?
Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe
En genç ve en yaşlı iller belli oldu En genç ve en yaşlı iller belli oldu
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?