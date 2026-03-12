İçişleri Bakanlığı açıkladı: Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 16 şüpheli Gürcistan’da yakalandı

Türkiye ve Gürcistan emniyet birimlerinin yürüttüğü ortak çalışmalar neticesinde Gürcistan'da bir operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgilere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ile Gürcistan Polis Teşkilatı ekipleri operasyonda koordineli olarak görev aldı. Düzenlenen bu operasyon sonucunda Türkiye tarafından aranan 16 şüpheli yakalandı.

KIRMIZI BÜLTEN VE ULUSAL SEVİYEDE ARANANLAR YAKALANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslardan 13'ünün uluslararası çapta kırmızı bültenle arandığı saptandı. Kırmızı bültenle aranan R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A., D.C.B., O.K., O.M., T.F. ve S.A. isimli şahıslar Gürcistan'da ele geçirildi. Aynı operasyon dahilinde, ulusal seviyede arama kaydı bulunan H.A., U.Ö. ve R.S. isimli 3 şüpheli de emniyet güçleri tarafından yakalandı.

TÜRKİYE'YE İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Şüphelilerin Gürcistan'da gözaltına alınmasının hemen ardından Türkiye'ye teslim edilmeleri için yasal prosedürler devreye sokuldu. İçişleri Bakanlığı, şahısların ülkeye iade işlemlerinin derhal başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan duyurunun sonunda operasyonu yürüten Daire Başkanlıkları, Türk polisleri, Gürcistan Polis Teşkilatı ve süreçte emeği geçen tüm görevliler tebrik edildi.