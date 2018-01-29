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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sosyal medya operasyonunda 311 gözaltı var

İçişleri Bakanlığından, 22-29 Ocak arasında ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, aralarında terör arananlar mavi listede yer alan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü IŞİD mensubu Demet Taşar'ın da bulunduğu 28 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Sosyal medya operasyonunda 311 gözaltı var

İçişleri Bakanlığından, 22-29 Ocak arasında ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, aralarında terör arananlar mavi listede yer alan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü IŞİD mensubu Demet Taşar'ın da bulunduğu 28 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

SOSYAL MEDYA OPERASYONU

İçişleri Bakanlığından, Afrin operasyonuna yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan 311 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Etiketler; #içişleri bakanlığı #demet taşar
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