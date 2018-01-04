İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Hazinedar'la birlikte Meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ile Çetin Kırışgil de görevden uzaklaştırıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve iki belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı.



İçişleri Bakanlığı'nın verdiği uzaklaştırma kararının gerekçesiyse henüz açıklanmadı.



Beşiktaş Belediye Başkanı hakkında FETÖ suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.



Soruşturmayla ilgili basına düşen haberlerde, eski İhale Komisyonu Başkanı Heyecan Halime Şahin'in savcıya verdiği ifadede Hazinedar'ın FETÖ'cülere yardımda bulunduğunu söylediği kaydedilmişti.



Gün içinde bir konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da soruşturma kapsamında kendisi, eşi ve oğluna yurt dışı yasağı konulduğunu açıklamıştı.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



"Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 04/01/2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmışlardır.



HAZİNEDAR'IN GÖREVDEN ALINMA GEREKÇESİ



Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülen soruşturma; ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır.



MAL VARLIĞINDA CİDDİ ARTIŞ...



Hüseyin Avni Sipahi’nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında, yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır.



KAYIT DIŞI PARA TRANSFERİNE ARACILIK İDDİASI



Çetin Kırışgil'in Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurulmuştur.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Beşiktaş Belediye Başkanımız Murat Hazinedar haksız bir şekilde görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararında hukuk, adalet yoktur. Haksız bir karardır. Hükümet kumpas içindedir.

'Belediye başkanlarını size yem etmeyeceğiz. Bu uygulama mutlaka boşa çıkacaktır. Bunlar FETÖ usulü uygulamalardır.'

'Bu hesap tutmayacaktır. Kumpascıların iktidarı devam etmeyecek. Bu kumpasçı hükümet önümüzdeki yerel ve genel seçimlerde hakettiği şamarı yiyecektir. '



'Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş'ı ziyaret edecek ve bu haksızlığı bütün Türkiye'ye ve dünyaya duyuracak. Belediye başkanlarımızı sizin kirli hesaplarınıza yem etmeyeceğiz. '

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