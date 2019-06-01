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İçişleri Bakanlığı cep telefonlarına bu mesajı gönderdi

Ramazan Bayramı tatili öncesi İçişleri Bakanlığı, vatandaşların cep telefonlarına mesaj göndererek uyarılarda bulundu. Bakanlık tarafından gönderilen mesajda emniyet kemerinin önemine değinildi

İçişleri Bakanlığı cep telefonlarına bu mesajı gönderdi

Ramazan Bayramı tatili öncesi İçişleri Bakanlığı, vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj göndererek uyarılarda bulundu.

Bakanlığın mesajında emniyet kemerinin kullanımının önemine değinildi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının %75 hayat kurtardığını unutmayınız. 

Kısa mesafelerde de emniyet kemeri takınız. 

Öncelik hayatın öncelik yayanın."

ulusal.com.tr

Etiketler; #içişleri bakanlığı #emniyet kemeri
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