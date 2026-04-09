İçişleri Bakanlığı duyurdu: 12 ilde 14 organize suç örgütüne operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye genelinde 12 ili kapsayan ve eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarda 14 ayrı suç örgütü hedef alındı. Ekiplerin incelemeleri sonucunda, şüphelilerin toplam 4 milyar 119 milyon TL tutarında hesap hareketi gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyonlar kapsamında 83 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN 49'U TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahısların adli işlemleri sürüyor. İlk etapta adliyeye sevk edilen 83 şüpheliden 49'u, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. 23 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, geriye kalan şahısların emniyet ve adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları, kimlikleri tespit edilen şahıslar hakkında yasal soruşturma süreçlerini başlattı.

İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda, suç örgütlerinin farklı bölgelerde spesifik suç türleri üzerine yoğunlaştığı belirlendi. Soruşturma dosyalarına yansıyan detaylara göre; Erzurum, Kırklareli ve Van'da yakalanan şüphelilerin göçmen kaçakçılığı yaptığı saptandı. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen baskınlarda ise şahısların uyuşturucu ticaretini organize bir şekilde yürüttükleri ortaya çıkarıldı.

Ekiplerin diğer illerde yürüttüğü faaliyetler sonucunda da farklı suç bulgularına ulaşıldı. Aydın ve Yozgat'ta işlem gören hedeflerin "nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri tespit edildi. Mersin'deki operasyonlarda şüphelilerin silah kaçakçılığı faaliyetleri içinde olduğu belirlenirken; Balıkesir, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon'da yakalanan şahısların ise tefecilik yaptıkları raporlandı.