İçişleri Bakanlığı duyurdu! 16 ilde milyonluk yasa dışı bahis operasyonu

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre operasyon; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda titizlikle yürütüldü.

Yapılan teknik ve mali incelemeler sonucunda, yakalanan şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu suç faaliyetlerinden elde edilen yüksek miktardaki gelirin para nakline (aklanmasına ve transferine) aracılık ettikleri saptandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 42 kişiden 38'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, operasyona ilişkin mesajında suçla mücadelenin ödün vermeden devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."