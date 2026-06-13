İçişleri Bakanlığı duyurdu: 16 ülkede yakalanan 90 aranan şahıs Türkiye'ye iade edildi

Firarilerin yakalanması amacıyla yurt dışında yürütülen çok yönlü takip süreci sonuçlandı. Zanlıların büyük bir kısmı komşu ülkelerde tespit edilirken, 58'i Gürcistan'dan, 12'si Almanya'dan, 3'ü Bulgaristan'dan, 3'ü Yunanistan'dan, 2'si Hollanda'dan ve 2'si KKTC'den teslim alındı. Geri kalan şahıslar ise Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna'da yakalanarak ülkeye iade edildi.

İçişleri Bakanlığı, aranan zanlıların kimlik kodlarını ve operasyon sürecinde görev alan birimleri ayrıntılı bir şekilde paylaştı. Uluslararası kolluk kuvvetleri ve adli makamların koordinasyonuna dikkat çekilen bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D., K.A., A.A., U.A., K.G., B.K., S.C., B.F., U.Y., M.Ç., M.A., Ş.Ş., L.P., C.K., A.S., O.A., A.A.K., A.A.M., S.G., M.F., A.D., M.Ö., B.K., M.M., N.İ., R.A., T.E.O., A.Ç., S.Ö., M.O., N.Ç., N.D., R.B., O.G., İ.Ç., C.Y., H.R., U.A., M.T., B.T., E.L. ve N.İ. ile ulusal seviyede aranan 48 G.Y., V.A., M.T., A.D., C.T., C.Ç., N.O., A.E., A.M.G., K.K., Y.A., A.Y., B.H.Ö., M.E.Ö., A.Ö., F.G., U.A., H.G., H.Ş., M.A., S.Ç., H.K., M.Ş.S., G.P., O.Ç., Y.K., E.Ş., C.A., B.B., Y.Y., H.H.Ö., E.Ç., M.A.D., B.M., B.C., O.T., B.S., H.İ., M.E., H.S., M.A., E.D., M.K., B.B., A.O., İ.E., Y.E. ve F.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı"