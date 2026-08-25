İçişleri Bakanlığı duyurdu! 16'sı kırmızı bültenle aranan 60 firari suçlu Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda; KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının ortak takibiyle yakalanan şahısların getirildiği ülkeler:

Gürcistan: 43 şahıs

Yunanistan: 5 şahıs

Almanya: 2 şahıs

Birleşik Krallık: 2 şahıs

Diğer Ülkeler: Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya (1'er şahıs)

İADESİ SAĞLANAN ŞÜPHELİLERİN BAŞ HARFLERİ AÇIKLANDI

Kırmızı Bültenle Aranan 16 Şahıs: D.A., U.O., M.R., S.K., T.Ç., C.B., Ö.D., S.C., F.G., M.A., Ü.Y., E.E., S.E., A.B., B.Y. ve K.T.S.

Ulusal Seviyede Aranan 44 Şahıs: V.B., T.D., A.A., B.S., S.K., H.P., Y.E.S., Y.T., R.B., E.Ü., O.A., S.C.E., S.Ş., C.C., M.A., A.D., O.T., U.Ö., S.Ö., H.A., M.D., G.Ü., M.E., G.A., D.H., Y.Ü., H.A., A.G., M.Y., H.P., M.D., Y.Ö., H.A., Ö.G., E.Y.Ş., A.G., D.C., A.Ö., G.C., N.A., A.Ö., G.E., F.B. ve M.E.

"HİÇBİR SUÇLU YURT DIŞINDA İZİNİ KAYBETTİREMEYECEK"

Bakanlık tarafından yapılan resmî açıklamada suçluların kaçış alanlarının daraltıldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya ve suçluları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz."