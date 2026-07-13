İçişleri Bakanlığı duyurdu: 18 ilde uyuşturucu operasyonu! 80 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları sürüyor. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirildi. Hedefte yasa dışı kenevir ekimi yapanlar ve sokak satıcıları yer aldı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalara İl Jandarma Komutanlıkları da sahada doğrudan destek verdi.

Operasyonun saha aşamasında 485 narkotik ve asayiş ekibi görev aldı. Analiz ve Takip Timlerinin de dahil olduğu toplam 2 bin 910 personel, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan incelemeler ve takipler sonucunda, şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini organize bir yapı içerisinde sürdürdükleri saptandı. Zehir tacirlerinin fiziki satışların yanı sıra sosyal medya platformları ve çeşitli mesajlaşma uygulamalarını aktif olarak kullanarak uyuşturucu pazarladıkları ortaya çıkarıldı. Ayrıca şüphelilerin, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi faaliyetleriyle uyuşturucu üretimini finanse ettikleri belirlendi.

BAKANLIK BİLANÇOYU AÇIKLADI

Geniş çaplı operasyonun tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, ele geçirilen maddelerin ve gözaltı işlemlerinin tüm detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "18 İlde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine" yönelik düzenlenen operasyonlarda; 355 kg uyuşturucu madde ile 52 bin 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 53 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. 80 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 59’u tutuklandı. 21’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; 485 narkotik ve asayiş ekibi, 2 bin 910 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptıkları, Yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları tespit edildi. Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.