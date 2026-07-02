İçişleri Bakanlığı duyurdu! 23 ilde dev vurgun operasyonu: 307 şüpheli yakalandı

Emniyet güçlerinin dijital ve mali incelemelerinde, şüphelilerin kullandığı banka hesapları üzerinden dönen kara para trafiğinin boyutu adeta dudak uçuklattı.

SON 1 AYDA 45 AYRI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, dev operasyon zinciri anlık bir baskından ibaret değil. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının tam koordinasyonuyla yürütülen teknik ve fiziki takip süreçleri, son 1 ayda 45 ayrı operasyonel faaliyetle taçlandırıldı.

İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen bu baskınlar neticesinde, organize olarak vatandaşları dolandıran ve bu paraları sisteme sokarak aklamaya çalışan şebekeler çökertildi.

HESAPLARDAKİ DEVASA HACİM: 5 MİLYAR 388 MILYON TL!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve emniyetin siber uzmanlarının hesap hareketleri üzerinde yaptığı geriye dönük incelemelerde, suç şebekesinin finansal gücü ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan 307 şüphelinin kontrol ettiği banka hesaplarında tam 5 Milyar 388 Milyon TL tutarında şüpheli işlem hacmi saptandı. Bu paraların ne kadarının nitelikli dolandırıcılık (fon vurgunları, sahte siteler, çağrı merkezleri) yoluyla elde edildiği mercek altına alındı.

BAKANLIKTAN "KARARLILIK" MESAJI

İçişleri Bakanlığı, operasyonun ardından yayımladığı mesajda yasa dışı yapılara karşı sıfır tolerans mesajı verdi:

"Haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekelerine ve suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik tüm yapılanmalara karşı mücadelemizi, güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."