İçişleri Bakanlığı duyurdu! 26 İlde dev DEAŞ operasyonu: 70 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının tam koordinasyonu altında, Türkiye genelinde 26 ilde eş zamanlı terör operasyonları gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen bütçeli ve planlı baskınlarda toplam 70 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

SÖZDE YARDIM KURULUŞLARIYLA FİNANS SAĞLAMIŞLAR

Siber ve teknik ekiplerin derinlemesine yürüttüğü saha araştırmaları, HTS dökümanları ve finansal hareketlilik analizleri neticesinde, yakalanan şüphelilerin terör örgütü DEAŞ bünyesinde aktif olarak faaliyet yürüttükleri tescillendi. Şüphelilerin örgüt adına yürüttüğü kirli eylemler şu şekilde açıklandı:

Terör örgütüne doğrudan üye olmak ve hücresel bağlar kurmak,

Örgütle iltisaklı şahıslar ve "sözde" insani yardım kuruluşları adı altında faaliyet gösteren illegal yapılar vasıtasıyla terör örgütü DEAŞ'a lojistik ve finansal kaynak aktarmak,

Sosyal medya platformlarındaki kişisel ve kurumsal hesaplar üzerinden terör örgütünün ideolojik propagandasını yaparak eleman temin etmeye çalışmak.

OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Baskınların ardından ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından gözaltına alınan 70 zanlı hakkında çok yönlü olarak adli soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamanın sonunda terörle mücadeledeki kararlılık vurgusunu yeniledi:

"Kahraman Jandarmamızın yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde terör örgütünün lojistik damarları kesilmektedir. Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet, eleman ve finans yapılanmalarına karşı yürüttüğümüz operasyonlarımızı, kökleri kazınana dek tam bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."