İçişleri Bakanlığı duyurdu! 26 İlde İHA destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu

İçişleri Bakanlığı, 26 ilde "göçmen kaçakçılığı ile mücadele" kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 57 zanlının yakalandığını açıkladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden büyük bir kısmının tutuklandığı bildirildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 26 İlde İHA destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu
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Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan resmi açıklamaya göre; operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde titizlikle yürütüldü. Düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 57 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen zanlıların yasal durumları şu şekilde şekillendi:

43 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi,
14 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

İHA DESTEKLİ OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA ARAÇ VE BOT ELE GEÇİRİLDİ

Teknolojik imkanların da seferber edildiği operasyonlarda insansız hava araçları (İHA) aktif olarak görev yaptı. Havadan ve karadan yürütülen takipli operasyonlar neticesinde kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen şu araç ve ekipmanlara el konuldu:

282 adet araç,

22 adet bot ve bot motoru.

BAKANLIKTAN KARARLILIK MESAJI: "MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, teknolojik altyapının gücüne vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

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