İçişleri Bakanlığı duyurdu! 29 ilde siber operasyon: 409 gözaltı, 213 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının tam koordinasyonuyla yürütülen 6 günlük kesintisiz mesai sonucunda dijital suç örgütleri felç edildi.

29 il merkezli olarak eş zamanlı yürütülen şafak operasyonlarında gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi.

OLTALAMA SİTELERİ VE BUNGALOV TUZAKLARI DEŞİFRE EDİLDİ

Siber suç uzmanlarının ve mali analistlerin geriye dönük teknik takipleri, şebekenin vatandaşları ağa düşürmek için kullandığı organize yöntemleri tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardı. Yakalanan şüphelilerin dijital ortamlarda şu suç faaliyetlerini yürüttükleri resmi olarak belgelendi:

Tematik Dolandırıcılık: Popüler sosyal medya platformları ve gerçeğini ayırt etmesi zor sahte oltalama (phishing) siteleri üzerinden; "Yatırım vaadi, ucuz ürün satışı, sahte çekilişler, hayali ev satışları ile son dönemin en büyük tuzakları olan sahte bungalov ev ve araç kiralama" temalarını kullanarak binlerce vatandaşı mağdur ettikleri,

Hesap Ele Geçirme: Vatandaşların dikkatsizliğinden faydalanarak mobil bankacılık şifrelerine ve yüksek maddi değere sahip online oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,

Yasa Dışı Bahis ve Finans: Uluslararası yasa dışı bahis ve kumar sitelerini işlettikleri, bu sitelerin dijital mecralarda agresif şekilde reklamını yaptıkları ve bahis paralarının yasal takibe takılmaması için kurulan paravan hesaplar üzerinden para nakline (kılcal damar görevi görerek) aracılık ettikleri,

Karanlık Ağ (Dark Web) Faaliyetleri: İnternet ortamında çocukların istismarına yol açan müstehcen çocuk görüntülerini barındırdıkları, yaydıkları ve POS cihazları üzerinden yasa dışı faizcilik (POS tefeciliği) yaptıkları saptandı.

BÜYÜK OPERASYONUN ADLİ BİLANÇOSU

Siber timlerin eş zamanlı baskınlarıyla adalete teslim edilen şüphelilerin adliyelerdeki sorgu ve sevk işlemleri hızla tamamlandı. Ortaya çıkan net bilanço şu şekilde açıklandı:

Gözaltına Alınan Şüpheli Sayısı: 409

Tutuklanan Cezaevine Gönderilenler: 213

Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılanlar: 117

İşlemleri Devam Edenler: 79

"MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden operasyonun hemen ardından paylaşılan açıklamada, dijital dünyanın suçlular için güvenli bir liman olmadığı ve olamayacağı kararlılıkla vurgulandı. Kamuoyuna duyurulan resmi bildiride, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.