İçişleri Bakanlığı duyurdu! 42 ilde dev FETÖ operasyonu

Yürütülen titiz operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 237 şüpheliden 128'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 61 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki yasal işlemleri ise çok yönlü olarak devam ediyor.

EMNİYETİN ÜÇ DEV BİRİMİ ORTAKLAŞA DÜĞMEYE BASTI

Dev operasyon; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı TEM ve KOM şube müdürlükleri ekiplerince 42 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

GÜNCEL VE FİNANS YAPILANMASINA BÜYÜK DARBE

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, yakalanan şüphelilerin örgüt içerisindeki faaliyet alanları ve tespit edilen suç unsurları detaylıca paylaşıldı. Operasyon kapsamında hedef alınan zanlıların; örgüt içerisinde sorumlu düzeyde aktif faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte sistematik olarak finansal destek sağladıkları ve ankesörlü telefonlar üzerinden gizli iletişim kurdukları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, örgütün hayati damarları olarak görülen "güncel yapılanması, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde aktif roller üstlendikleri tescillendi.

BAKANLIKTAN KAHRAMAN POLİSLERE TEBRİK

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların huzuruna, güvenliğine ve refahına kasteden FETÖ ve uzantılarına karşı mücadelenin tavizsiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Açıklamada, "Ülkemizin güvenliği için canla başla çalışan Kahraman Polislerimizi, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve bu büyük operasyonda emeği geçen tüm görevlilerimizi yürekten tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.