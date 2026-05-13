İçişleri Bakanlığı duyurdu: 47 ilde DEAŞ operasyonu, yüzlerce gözaltı

Güvenlik güçlerinin uzun süreli teknik ve fiziki takipleri sonucunda, sabahın erken saatlerinde 47 farklı ilde belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Polis ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şahıslar kıskıvrak yakalanarak emniyet merkezlerine sevk edildi. Yakalanan isimlerin adli süreçleri devam ediyor.

ÖRGÜTÜN GİZLİ FİNANSÖRLERİ VE ARANAN İSİMLER YAKAYI ELE VERDİ

Soruşturma dosyalarında, gözaltına alınan şahısların örgüte sağladığı maddi destekler ve geçmiş dönem faaliyetleri detaylı olarak yer alıyor. Güvenlik ve istihbarat kurumlarının ortaklaşa yürüttüğü sürecin ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı, yakalanan 324 şüphelinin durumuna ve operasyonu yürüten birimlere dair yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"47 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliler yakalandı"