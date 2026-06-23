İçişleri Bakanlığı Duyurdu! 5 İlde dev operasyon

5 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonlarında, "uyuşturucu madde bulunduran ve ticaretini yapan" tam 341 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

JANDARMADAN 5 İLDE EŞ ZAMANLI HAREKAT

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı desteğiyle il jandarma komutanlıkları tarafından düğmeye basıldı. Belirlenen hedeflere yönelik gerçekleştirilen operasyonların odağında şu 5 il yer aldı:

Antalya

Aydın

Diyarbakır

Isparta

Kayseri

SOKAK SATICILARINA VE TORBACILARA DARBE

Jandarma ekiplerinin eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla önceden tespit edilen çok sayıda adrese gerçekleştirdiği şafak baskınlarında, uyuşturucu ticareti ağlarına darbe indirildi. Aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, hassas teraziler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen maddi unsurlar ele geçirildi. Yakalanan 341 şüphelinin jandarma komutanlıklarındaki ifade ve adli işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.