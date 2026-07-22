İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde dev operasyon

Ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütülen denetimlerde, 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 355 düzensiz göçmen yakalandı.

26 BİNİ AŞKIN PERSONNEL İLE 14 BİNDEN FAZLA NOKTA KONTROL EDİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamaya göre operasyonel süreç; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütüldü.

Ülke genelindeki dev denetim ve saha çalışmalarına 26 bin 236 personel ve 8 bin 785 ekip katıldı. Toplam 5 bin 400 noktada gerçekleştirilen denetimlerde 427 bin 968 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Ayrıca ekipler tarafından; 3 bin 795 metruk bina, 7 bin 447 umuma açık yer, 449 terminal ve 2 bin 451 diğer alan olmak üzere toplam 14 bin 142 nokta titizlikle kontrol edildi.

GERİ GÖNDERME İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Ekiplerce yakalanan 355 düzensiz göçmenin ülkelerine geri gönderilmesine yönelik yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasını, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadeleriyle tamamladı.