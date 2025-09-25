İçişleri Bakanlığı duyurdu: 81 ilde operasyon dev operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 1.867 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2.082 şüpheliye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada ülke genelinde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin detayları paylaştı. Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya duyurusuna göre, 81 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 1.867 silah ele geçirildi ve 2.082 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ele geçirilen silahların dökümü şu şekilde:

766 ruhsatsız tabanca
428 kurusıkı tabanca
649 av tüfeği
24 uzun namlulu silah

Bakan Yerlikaya, ruhsatsız silahların yalnızca bir yasa ihlali olmadığını, aynı zamanda toplumsal huzura ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. Açıklamasında kabine dönemleri boyunca yürütülen operasyonların toplam verilerine de değinerek, şu rakamları paylaştı:

Toplam 139.878 ruhsatsız tabanca,
39.665 kurusıkıdan çevrilme tabanca,
65.315 ruhsatsız av tüfeği,
3.745 uzun namlulu silah — toplam 248.603 adet silah ele geçirildi.
Bu dönemde 278.564 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve polis ekiplerini tebrik ederek, “Ruhsatsız silah temin edenleri tek tek yakalayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek” dedi.

