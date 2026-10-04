İçişleri Bakanlığı duyurdu: Arı kovanlarına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir tırdaki canlı arı kovanlarının petekleri arasından 85,9 kilogram skunk ve 5,2 kilogram toz esrar çıktı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Arı kovanlarına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Şüpheli tır, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaklaşık 1 ay boyunca sürdürülen fiziki ve teknik takibin ardından ekipler tarafından durduruldu. Çalışmalar, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla yürütülüyordu.

Tırda yapılan detaylı aramada, içinde canlı arıların bulunduğu kovanların petekleri arasında gizlenmiş uyuşturucu bulundu. Ele geçirilen maddelerin 85,9 kilogramı skunk, 5,2 kilogramı toz esrardan oluştu. Toplam miktar 91,1 kilogram olarak kayıtlara geçti. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Olaya ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptı. Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde canlı arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş halde 91,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda; uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaklaşık 1 ay boyunca sürdürülen fiziki ve teknik takip neticesinde, şüpheli bir tır ekiplerimiz tarafından durduruldu. Tırda yapılan detaylı aramada, canlı arıların bulunduğu arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş halde; 85,9 kilogram skunk ve 5,2 kilogram toz esrar uyuşturucu maddesi olmak üzere toplam 91,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli zehir taciri yakalandı. Zehir tacirlerinin saklama ve sevkiyat yöntemleri ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın, kahraman polislerimizin titiz çalışmalarıyla her türlü yöntemi deşifre ediyor, suçluları tek tek ortaya çıkarıyoruz. Uyuşturucu ile mücadelemizi, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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