İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ataşehir Belediye Başkanı Onursal ADIGÜZEL, Hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.04.2026 tarih ve 2026/381 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

TBMM'de kabul edildi: Doğum izni uzatıldı, 15 yaş altına sosyal medya yasaklandıTBMM'de kabul edildi: Doğum izni uzatıldı, 15 yaş altına sosyal medya yasaklandıGündem
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Doğum izni uzatıldı, 15 yaş altına sosyal medya yasaklandı
'Dünya aldatıcı gevezeliklerinize çelişkinize tanıktır'
İl Başkanı ve Uşakspor Başkanı dahil 16 kişi tutuklandı
Türkiye'den İran'a tıbbi destek!
Hedef 3 yılda 800 bin gence staj imkânı
Tutuklanan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tüm okullara güvenlik kuvveti konuşlandırılacak
Kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili MSB'den açıklama
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Tapuda çanta dolusu para devri bitiyor! Tapuda çanta dolusu para devri bitiyor!
Usta sanatçı Ferdi Atuner hayatını kaybetti Usta sanatçı Ferdi Atuner hayatını kaybetti
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
İslam Memiş 3 kritik tarihi açıkladı: Gram altın 8 bin lirayı aşabilir İslam Memiş 3 kritik tarihi açıkladı: Gram altın 8 bin lirayı aşabilir