İçişleri Bakanlığı duyurdu: Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal edildi

İçişleri Bakanlığı, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancılara yönelik yürütülen denetimlerde çarpıcı bir tabloyu açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal edildi
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İçişleri Bakanlığı, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılara ilişkin yürüttüğü operasyonun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, 1.150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edilirken, 5.391 kişinin vatandaşlık kararı da geri alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların başvuru, denetim ve değerlendirme süreçleri; 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir. Başvuru sahiplerinin yatırım uygunluk belgelerinin alınmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmakta, olumlu sonuçlanan başvurular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılmaktadır.

5 BİN 391 KİŞİNİN VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLDİ

Bu süreçte sahte ve usulsüz ekspertiz raporlarıyla vatandaşlık sürecini suistimal etmeye çalışanlara yönelik Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen incelemeler sonucunda; 1.150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edilmiş, aile fertleriyle birlikte toplam 5.391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edilmiştir. Ayrıca, vatandaşlık kazandıktan sonra kamu düzeni ve millî güvenlik bakımından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte toplam 743 kişinin vatandaşlık kararı geri alınmıştır.

TOPLAM RAKAM 6 BİNİ AŞTI

Böylelikle toplam 1.413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte 6.134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edilmiş veya geri alınmıştır. 11 Şubat 2026 tarihinden itibaren ise yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 458 yatırımcı ve aile fertleri olmak üzere toplam 1.393 kişinin vatandaşlığı iptal edilmiş, 7 kişinin vatandaşlığı ise millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca bulunması nedeniyle geri alınmıştır.

SON SORUŞTURMADA MUVAZAALI SATIŞLAR ORTAYA ÇIKTI

21 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı belirlenen aile bireyleriyle birlikte 1.070 kişi ile vatandaşlık edinme süreci devam eden 11 kişi tespit edilmiştir. Yapılan incelemede bu kişilerin 263'ünün yatırımcı, 807'sinin aile ferdi olduğu; 1.015 kişinin karar tarihinde, 55 çocuğun ise karar tarihinden sonra Türk vatandaşlığını kazandığı anlaşılmıştır. Vatandaşlık süreci devam eden 11 kişiden 1'i hakkında geri alma, 3'ü hakkında ret işlemi gerçekleştirilmiş, 7 kişinin ise vatandaşlık başvurusunda bulunmadığı tespit edilmiştir.

Soruşturmaya konu hususlar, başvuru öncesi belgelere ilişkin sahtecilik girişimleri olup Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelimizin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmal bulunmamaktadır. Suç teşkil eden tüm usulsüzlükler adli makamlara intikal ettirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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