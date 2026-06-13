İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır Dicle'de Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da yıllardır çözülemeyen Askeri Balta cinayetine yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Dicle ilçesinde 18 Eylül 2020 tarihinde Askeri Balta, ateşli silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından yapılan ilk soruşturmalarda olayın faili veya failleri belirlenememiş ve dosya faili meçhul olarak kalmıştı.

''ÖZEL ÇALIŞMA GRUBU'' OLUŞTURULDU

Dicle Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde dosyayı yeniden ele alan Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri, yaklaşık 7 ay süren planlı bir faaliyet yürüttü. Soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü/JASAT, Kriminal Şube Müdürlüğü ve Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla bir "Özel Çalışma Grubu" oluşturuldu. Bu özel ekip, cinayet dosyasında yer alan tüm ifade tutanaklarını, otopsi belgelerini ve kriminal inceleme raporlarını yeniden detaylı bir analize tabi tuttu.

ÇELİŞKİLİ BEYANLAR ELE VERDİ

Dosya üzerindeki incelemeler sırasında, ifadesine başvurulan bazı şahısların beyanlarında belirgin tutarsızlıklar ve çelişkiler tespit edildi. Bu bulgular üzerine cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. 8 Haziran 2026 tarihinde Dicle ilçesinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda aralarında maktulün akrabaları ve köy sakinlerinin de bulunduğu toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden V.Ç., Ö.Ş., M.A., H.T., R.Ş., M.Ç. ve R.Ç., Dicle Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.