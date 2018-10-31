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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Emrah Nayci yakalandı!

PKK'ya son yılların en büyük darbesi vuruluyor. Şırnak, Gara, Metina ve Zap bölgelerinde toplam 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Emrah Nayci yakalandı!

Bölücü terör örgütü PKK, karadan ve havadan ateş altında.

PKK Şırnak'ta ağır darbe aldı. Cudi Dağı ve Güçlükonak kırsalındaki PKK'lılar İHA'dan kaçamadı. Tespit edilen PKK'lılara hava destekli operasyon yapıldı. 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

PKK'lılardan 1'i sağ yakalandı. O PKK'lının da örgütün örgütün sözde Gabar halkla ilişkiler sorumlusu Fedakar Cizir kod adlı Emrah Nayci olduğu belirtildi.

Hava kuvvetleri de PKK'ya göz açtırmıyor. 

Şırnak kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi. 7 PKK'lı öldürüldü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #emrah nayci #Gabar #pkk #operasyon #terörist
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