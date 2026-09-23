İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 29 firarinin de aralarında olduğu 76 suçlu Türkiye'ye getirildi

Emniyet birimlerinin titiz takibi ve uluslararası iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda firari suçlular tek tek adalete teslim ediliyor.

HANGİ ÜLKELERDEN GETİRİLDİLER?

Dünyanın farklı noktalarına kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışan şahısların yakalandığı ülkeler ve sayıları açıklandı:

Gürcistan: 61 şüpheli

Yunanistan: 4 şüpheli

Almanya: 4 şüpheli

Fransa: 2 şüpheli

ABD: 2 şüpheli

Birleşik Krallık: 1 şüpheli

Sırbistan: 1 şüpheli

Azerbaycan: 1 şüpheli

ARANAN KİŞİLERİN İSİM BAŞ HARFLERİ DUYURULDU

Bakanlık açıklamasında, iadesi sağlanan şahısların adli sicil süreçlerinin şeffaflıkla yürütüldüğü vurgulanarak baş harfleri paylaşıldı:

Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aranan (29 Kişi): H.Ö., M.Ü., M.A.Ç., U.A., V.H., Y.B., D.T., A.K., M.E.D., E.K., H.S., B.Ö., H.Ö., Ö.Ö., M.C., D.T., S.H., E.S.I., F.Ş.Ç., D.A.Ş., F.D., A.Y.Ö., A.D., B.A., E.A., B.S., A.P., S.E. ve B.E.

Ulusal Seviyede Aranan (47 Kişi): R.İ., R.Ö., U.T., M.R., G.K., Y.D., A.M., M.T., E.K., C.T., M.K., M.Ş., S.K., M.G., K.A., E.K., M.Ü., M.K., F.E.A., F.U., M.C.A., S.Y., S.Ö., M.Ö., F.C.B., H.D., M.E., K.A.İ., H.Y., D.Z., M.D.Ş., U.S.Ç., Ü.A., A.C., M.O.Ö., M.B., G.S., E.A., U.K., M.Y., C.Ö., A.D., G.K., E.İ., E.İ., M.Ö. ve M.U.

ORTAK KOORDİNASYONLA NOKTA ATIŞI OPERASYON

Operasyonun arkasında çok katmanlı bir istihbarat ve bürokrasi ağı yer aldı:

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı yetkilileri, KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber Suçlar, Asayiş ve TEM daire başkanlıkları ortak bir çalışma yürüttü.

Yurt dışındaki yerleri saptanan şahıslar, ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle kurulan temaslar sonucunda düzenlenen operasyonlarla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı, "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin kaçış güzergâhlarını kapatmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı.