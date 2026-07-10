İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 54 suçlu Türkiye'ye getirildi

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen koordineli çalışmalar neticesinde, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 25 olmak üzere toplam 54 suçlu Türkiye'ye iade edildi.

DEVLETİN TÜM BİRİMLERİ ORTAKLAŞA DÜĞMEYE BASTI

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı görevlilerinin koordinesinde yürütülen operasyonlara, emniyetin en kritik birimleri de destek verdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlar, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü teknik takip ve saha çalışmaları, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle paylaşıldı.

12 FARKLI ÜLKEDE KISKIVRAK YAKALANDILAR

Türk polisinin ısrarlı takibi ve uluslararası diplomasi neticesinde 12 farklı ülkede gizlenen suçlular tek tek paketlendi. Şahısların yakalandığı ülkeler ve sayıları şu şekilde paylaşıldı: Gürcistan (38), Almanya (5), Azerbaycan (2), Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya.

SUÇ DOSYALARI ADETA KABARIK: UYUŞTURUCU, CİNAYET, İSTİSMAR...

Türkiye'ye iadeleri sağlanan toplam 54 şahsın arandığı suçlar arasında yok yok. Güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemede, bu kişilerin; uyuşturucu madde ithal etme, tasarlayarak öldürme, nitelikli dolandırıcılık, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, yağma, insan ticareti, fuhşa yer temin etme, kasten öldürmeye teşebbüs, zimmet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi onlarca ağır suçtan arandıkları belirlendi.

YAKALANAN VE İADESİ SAĞLANAN ŞAHISLARIN LİSTESİ

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve iade edilenler: A.A., S.O., Y.T., S.K., F.M., S.M., N.A., S.B., H.K., M.D., Y.B., B.D., L.T., T.Y., B.M., F.E., H.İ.Ç., Ü.M., N.T., K.N., Ç.Y., D.B., C.B., A.D., S.Ö., U.Ç., B.K., Ö.T. ve Y.L.

Ulusal seviyede aranırken yurt dışında yakalanıp getirilenler: M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı, suçluların kaçtıkları yer neresi olursa olsun adalete teslim edilmeleri için operasyonların kesintisiz süreceğini vurguladı.