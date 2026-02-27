İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı

İçişleri Bakanlığı, haklarında yakalama kararı bulunan firarilere yönelik uluslararası operasyonların sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, yurt dışına kaçan toplam 41 şüpheli yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İade edilen şahısların 23'ünün kırmızı bültenle, 18'inin ise ulusal seviyede arandığı bildirildi.

ŞÜPHELİLER 10 FARKLI ÜLKEDEN İADE EDİLDİ

Bakanlık verilerine göre, firari suçluların iadeleri ağırlıklı olarak Avrupa ve komşu ülkelerden gerçekleştirildi. Şüphelilerin 27'si Gürcistan'dan, beşi Bulgaristan'dan, ikisi Almanya'dan teslim alındı. Kalan suçlular ise Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya'daki yetkililerce yakalanarak Türkiye'ye gönderildi.

Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan ve iadesi sağlanan 23 şüphelinin isimlerinin baş harfleri şu şekilde açıklandı: B.K., S.D., M.K., U.K., A.K.Ç., H.C., G.K.Ö.D., M.K., B.Y., R.A., D.K., T.G., H.K., R.K.S., E.O., A.G., Ü.D., T.S., B.A., S.A., R.R., S.K. ve Ö.G.

Yurt dışına kaçan ve ulusal seviyede aranırken yakalanan 18 kişinin isimlerinin baş harfleri ise E.Z., Y.Ş., M.Ş.A., M.H.A., M.E.K., H.K., Y.Y., Ü.K., V.T., K.A., U.A., S.A.M., K.A., U.Ö., Ö.G., Ü.Ö., M.Z. ve M.C. olarak kaydedildi.

"İZİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜK"

İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada, operasyonun detaylarına dair şu ifadelere yer verildi: "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı."