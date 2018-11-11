"Turisti Dolandıran Taksici" haberine konu olan 34 TEH 13 plakalı araç ve sürücüsü B. T. İstanbul Sivil Trafik Ekiplerince gözaltına alındı

İstanbul'da, bir turistin kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan taksiciye 3 bin 508 lira ceza uygulandı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında "Turisti Dolandıran Taksici" başlığıyla yer alan haberler üzerine "34 TEH 13" plakalı araç sürücüsü B.T. (33) İstanbul'da sivil trafik ekiplerince gözaltına alındı.



Yapılan kontrollerde, B.T'nin "çalışma ruhsatının bulunmadığı" ve "sürücü belgesi geçici olarak geri alınmışken araç kullandığı" tespit edildi. Bu kusurlarının yanı sıra yolcu taşırken "taksimetre de kullanmaması" nedeniyle B.T'ye toplam 3 bin 508 lira para cezası kesildi.



Aracın trafikten men edildiği, sürücü B.T'nin adli işlemler yapılmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine teslim edildiği kaydedildi.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

11.11.2018 günü "Turisti Dolandıran Taksici" haberine konu olan 34 TEH 13 plakalı araç ve sürücüsü B. T. İstanbul sivil trafik ekiplerince gözaltına alınmıștır.



Sürücü Karabük Safranbolu nüfüsuna kayıtlı 1985 doğumlu, sabıkası yoktur.



Habere konu eyleminden dolayı sürücüye;



1- Ek 2/5 (çalışma ruhsatının bulunmaması) 1.002 TL



2- 36/3c (sürücü belgesi geçici olarak geri alınmışken araç kullanmak) 2.018 TL



3- 31/1b (Taksimetre kullanmamak) 488 TL olmak üzere



Toplam 3508 TL para cezası uygulanmıştır.



4- Araç trafikten men edilmiştir.



5- Sürücü B.T. adli işlemler yapılmak üzere Beşiktaş Polis Merkezine teslim edilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

