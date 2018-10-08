İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında bir haftada 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, 1-8 Ekim'deki iç güvenlik operasyonlarında 23 teröristin etkisiz hale getirildiği ve terör örgütleriyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 774 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince son bir haftada 2 bin 421 operasyon düzenlendi.



Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 774 (PKK/KCK 257, sol 26, DEAŞ 32, FETÖ/PDY 459), uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 475, düzensiz göçle mücadele kapsamında 101 olmak üzere 5 bin 350 kişi gözaltına alındı.



Son bir haftada iç güvenlik operasyonlarında 23 (7 ölü, 4 sağ-yaralı, 12 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarda üç ildeki 13 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.



El yapımı 45 patlayıcı ve mayın imha edildi, 24 el bombası, 303 kilogram patlayıcı, 25'i uzun namlulu 34 silah ile 3 bin 48 muhtelif mühimmat ele geçirildi.



Uyuşturucu operasyonları



Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 3 bin 438 operasyonda 3 ton 305 kilogram uyuşturucu ile 5 milyon 421 bin 703 uyuşturucu hap, 4 bin 688 kök kenevir, 56 bin 723 litre kaçak akaryakıt ile 513 bin 506 adet kaçak sigara ele geçirildi.



Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 320 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 263 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.



Öte yandan, ​675'i denizlerde olmak üzere 7 bin 303 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 101 organizatör gözaltına alındı.

Asayiş denetimleri



Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 63 bin 140 personelin katılımıyla vatandaşların yoğun bulunduğu AVM, kafe, kahvehane, park ve bahçeler ile eğlence merkezleri ve çeşitli iş yerlerinden oluşan 10 bin 254 noktada "Türkiye Güven Huzur Uygulaması - 2018/6" gerçekleştirildi.



Bu kapsamda 483 bin 544 kişinin sorgulaması yapılırken aranan bin 361 şüpheli yakalandı. 24 bin 326 iş yeri ve 118 bin 112 araçta denetimlerin gerçekleştirildiği uygulamalarda, 610 araç ve 127 iş yerine işlem yapıldı, 122 silah, 2 kilogram uyuşturucu, 8 bin 632 paket kaçak sigara ve 278 bin 84 piroteknik madde ele geçirildi.



Ayrıca, ülke genelinde yasa dışı sigara satışının önlenmesi amacıyla "Duman-6" uygulamasıyla tekel ürünleri ve tütün satan bin 718 iş yeri kontrol edildi.

Uygulamalarda 7’si aranan 98 şüpheli gözaltına alındı, 10 ruhsatsız silah, 164 bin 697 paket kaçak sigara ele geçirildi. 1,7 milyon lira idari ceza uygulandı.



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