İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suç örgütü propagandası yapanlara operasyon

İçişleri Bakanlığı, dijital platformlarda organize suç örgütlerinin propagandasını yapan ve silahlı paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik ülke genelinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Emniyet güçlerinin yürüttüğü eş zamanlı çalışmalar sonucunda toplam 358 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRMA ÇABASI

Bakanlık tarafından operasyonların detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, şüphelilerin dijital mecralardaki faaliyetleri ve amaçları aktarıldı. Açıklamada, yakalanan şahıslarla ilgili savcılık süreçlerinin başladığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 358 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, Sosyal medya paylaşımları yaparak örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, Suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları ve Sosyal medya üzerinden örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı"

SİLAH, MÜHİMMAT VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünün vurgulandığı açıklamada, yakalanan şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalara dair bilgiler de paylaşıldı. Söz konusu operasyonların bilançosu ve güvenlik güçlerine yönelik tebrik mesajı içeren açıklamada aynen şu ifadeler kullanıldı: "Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Vatandaşlarımızın huzuru için suç ve suçlularla mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. KOM Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"