İçişleri Bakanlığınca oluşturulan kurul, dizi, ana haber, magazin programı ve reklamları trafik güvenliğine sundukları katkı açısından 6 ay boyunca inceleyecek, trafik güvenliğine katkı sunanlar ödüllendirilecek.

İçişleri Bakanlığınca "Bu yolda hep birlikteyiz" sloganıyla yürütülen trafik güvenliği kampanyası kapsamında denetim, eğitim ve kamuoyunda farkındalık çalışmaları devam ediyor.

Bu doğrultuda kamuoyunda trafik güvenliği konusundaki farkındalığın artırılması ve otokontrol sisteminin oluşturulması amacıyla "Trafik Güvenliği Televizyon Ödülleri" projesi hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca oluşturulan ve başkanlığını İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin yaptığı Değerlendirme Kurulu, 6 ay boyunca belirlenen kriterlere göre programları inceleyip puanlayacak.

Dün uygulanmaya başlanan projeyle yapımcı, yönetmen, oyuncu, genel yayın yönetmeni ve haber sunucularının, dizi, haber, magazin programı ve reklamlar aracılığıyla trafik güvenliğine katkı sağlaması amaçlanıyor.



Yayınlarda dikkat edilecek hususlar

Söz konusu programlardan diziler, çekilen sahnelerde trafik güvenliğini ön plana alan ve trafik kurallarına uymayı özendirici nitelikte senaryo içeriklerinin hazırlanması bakımından inceleyecek.



Dizilerde rol alan oyuncuların, trafik kurallarına uyup uymadığına bakılacak.



Ana haberlerde trafik kazasına neden olan kural ihlallerinin ön plana çıkarılıp çıkarılmadığına dikkat edilecek.



Kaza haberlerinin toplumda infial uyandıracak tarzda sunulmamasına gösterilen özen değerlendirilecek.



Magazin programları, ünlülerin trafik güvenliği konusunda örnek teşkil edecek şekilde yayınlanıp yayınlanmaması bakımından incelenecek.



Reklamlarda da trafik kurallarına uyulup uyulmadığına bakılacak.



Trafik güvenliğine dikkat çekenlere ödül verilecek



Süre sonunda projenin amacına katkı sunan en iyi dizi yapımcısı/yönetmeni, erkek ve kadın oyuncu, haber müdürü, haber sunucusu ve reklam yapımcısı/yönetmeni ödüllendirilecek.



Kurulda AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AKP İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, sanatçı Orhan Gencebay, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Güven, haber spikerleri Nazlı Çelik ve Banu El, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanı Mehmet Yavuz, Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Olguntürk, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Çakırtaş, Yalova Trafik Denetleme Şube Müdürü Nurcan Şaylı, fahri trafik müfettişi Dr. Süreyya Uygun, "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" kampanyasında Ankara'dan dereceye giren öğrenci Ömer Yüksel bulunuyor.

Öte yandan, proje için hazırlanan spot filmde konuyla ilgili bilgiler yer alıyor.