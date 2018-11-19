Terörle mücadelede yurt içindeki operasyonların bilançosu açıklandı. Son bir haftada 2 bin 449 operasyon düzenlendi, 11 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, terör örgütüyle irtibatlı 682 kişi gözaltına alındı. Teröre ağır darbe indirilen bu operasyonların çarpıcı ayrıntıları da orta çıkıyor...

Bir haftada tam 2 bin 449 operasyon... Güvenlik güçleri terörle mücadeleye bir an olsun ara vermiyor. Bilanço bu hafta da ağır oldu. Hem eli silahlı terör örgütü üyeleri hem onlara yardım ve yataklık edenler büyük darbe aldı.



Terörle mücadele kapsamında 12-19 Kasım tarihlerinde 11 teröristi etkisiz hale getirildi. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Yurt içinde etkisiz hale getirilen 11 teröristin 3'ü ölü, 5'i sağ olarak ele geçirildi. 3 terörist de teslim oldu.



Ayrıca, operasyonlarda terör örgütleriyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 682 kişi gözaltına alındı.



Uyuşturucu ve kaçakçılık terörün en önemli gelir kaynağı... Bu operasyonlarda da başarı sağlandı. 296 bin 994 paket kaçak sigara ve 28 ton 468 litre kaçak akaryakıt ile 376 kilogram esrar, 137 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 10 kilogram afyonun yanı sıra bir çok madde ele geçirildi.



Tüm bu operasyonlar devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele kabiliyeti de yine göz doldurdu. Cudi Dağı'nda 3 üst düzey terörist dahil 18 PKK'lının etkisiz hale getirildiği nefes kesen operasyonun detayları ortaya çıktı. 11 Ekim'de "Hançer-2" operasyonunda "eşek arısı" diye bilinen mini drone kullanıldığı öğrenildi.



Sabah gazetesinin haberine göre; Gabar'da öldürülen teröristlerin dijital materyalleri çözüldü. Telsizden yollanan şifreli mesajlar deşifre edildi. Bir grup teröristin PKK yayınına verdiği röportajdaki fotoğraftan yerleri belirlendi. Uydu üzerinden koordinatları çıkarıldı. "Eşek arısı" diye adlandırılan sessiz mini drone devreye sokuldu. Bölge çembere alındı. 2 Kasım'daki büyük operasyonla teröristler gruplar halinde öldürüldü. Operasyonda 103 şehidin katili 18 terörist, 504 saatlik müthiş takiple etkisiz hale getirildi.



ulusal.com.tr