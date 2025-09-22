İçişleri Bakanlığı harekete geçti: Mabel Matiz savcılıkta
İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Ünlü sanatçı, bugün “müstehcenlik” suçlamasıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.
Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca, yazdığı “Perperişan” isimli şarkının sözleri nedeniyle müstehcenlik suçu kapsamında polis eşliğinde Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’na giderek ifade verdi.