Van'ın Edremit ve Çaldıran ilçe belediyelerinin HDP'li iki meclis üyesi, haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden alındı

Van'ın Edremit ve Çaldıran belediyesinin HDP'li 2 meclis üyesi görevden alındı.



Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Edremit Belediye Meclis Üyesi Medeni Özer ve Çaldıran Belediye Meclis Üyesi Faruk Demir'i hakkında yürütülen terör soruşturması nedeniyle görevden aldı.



Özer ve Demir'in "Anayasa'nın 127. Maddesi 4. Fıkrası ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 47'inci maddesi" gereğince görevden alındığı öğrenildi.