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İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları, ülkemiz genelinde 206 bin kişinin katılımıyla, toplam 66 ilimizde düzenlenen 100 etkinlik ve kutlamayla şenlik ve bayram havası içerisinde gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanlığı trafından 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada kutlamaların bayram havasında geçtiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları ülkemiz genelinde 206 bin kişinin katılımıyla, toplam 66 ilimizde düzenlenen 100 etkinlik ve kutlamayla şenlik ve bayram havası içerisinde gerçekleştirilmiştir.‬

‪Tüm işçilerimizin bayramını kutlar, bugünün huzur içerisinde gerçekleşmesine katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız."

ulusal.com.tr

Etiketler; #içişleri bakanlığı #1 mayıs
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