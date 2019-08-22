İçişleri Bakanlığı, 380-27-023 kütük numaralı Kayseri Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği'nin bugün itibariyle kuruluş kaydının yapıldığını bildirdi. Bakanlık tarafından gönderilen mesajda başarılar dilenerek Dernekler Bilgi Sistemi DERBİS şifresinin alınması gerektiği ifade edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan EYT Derneği İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, "Kayseri EYT Dernegi bugün itibariyle İç işleri bakanlığınca onaylanmış olup bütün Kayseri li arkadaşlarıma hayırlı olmasını temenni ederim. Haklı davamızda hakkı için mücadele eden bütün arkadaşlarımızı derneklerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, İçişleri Bakanlığı'nın 38-027-023 kütük numaralı Kayseri EYT Derneği'nin kuruluş kaydının yapıldığını gösteren mesajı paylaştı.



İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:



"380-27-023 kütük numaralı KAYSERİ EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR DERNEĞİ 20.08.2019 tarih ve saat 12.33 itibariyle kuruluş kaydı yapılmıştır. Başarılar dileriz.



Tutulması zorunlu defterlerin il Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü veya noterce onaylatılıp Dernekler Bilgi Sistemi DERBİS şifresi alınması gerekmektedir."



EYT DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA



EYT-SYDD İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak da bakanlığın mesajını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:



"Kayseri EYT Dernegi bugün itibariyle İç işleri bakanlığınca onaylanmış olup bütün Kayseri li arkadaşlarıma hayırlı olmasını temenni ederim.



Haklı davamızda hakkı için mücadele eden bütün arkadaşlarımızı derneklerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz.



Sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam ediyoruz."



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