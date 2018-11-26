İçişleri Bakanlığınca, son bir haftada iç güvenlik operasyonlarında 18 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığından, son bir haftada iç güvenlik operasyonlarında 18 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 19-26 Kasım'da 2 bin 680 operasyon düzenlendi.



Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 866 (PKK/KCK 212, sol 38, DEAŞ 31, FETÖ/PDY 585), uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 695, düzensiz göçle mücadele kapsamında 129 olmak üzere toplam 4 bin 690 kişi gözaltına alındı.



Son bir haftada iç güvenlik operasyonlarında 13'ü sağ, 5'i teslim olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlar sonucu 6 ilde 45 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. El yapımı 20 patlayıcı ve mayın, 130 kilogram patlayıcı madde imha edildi. 7'si ağır ve uzun namlulu toplam 16 silah ile bin 203 muhtelif mühimmat ele geçirildi.



Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları



Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 2 bin 657 operasyonda bin 26 kilogram esrar, 149 kilogram eroin, 0,5 kilogram kokain, 1 kilogram afyon sakızı, 1 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 8,32 kilogram metamfetamin, 197 bin 114 captagon, 473 bin 736 ecstasy, 788 sentetik ecza, 348 kök kenevir, 374 bin 186 paket kaçak sigara ile 15 bin 829 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 3 bin 695 kişi gözaltına alındı.



Asayiş uygulamaları



Asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, terör ve diğer olayların engellenmesi ile çalıntı olarak aranan araçların, ruhsatsız/plakasız kullanılan motosikletlerin yakalanması ve akaryakıt/vergi kaçakçılığına yönelik Türkiye genelinde 23 Kasım'da eş zamanlı olarak 39 bin 20 personelin katılımıyla 99 üs/liman, 3 bin 124 iş yeri ve 5 bin 901 noktada "Araç, motosiklet, akaryakıt ve vergi kaçakçılığına yönelik uygulama" yapıldı.



Uygulamada, kontrol edilen 177 bin 584 araç/motosikletten aranma kaydı bulunan 113'ü yakalanırken bin 795'i trafikten men edildi. Bin 739 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca akaryakıt ve vergi kaçakçılığına yönelik 11 bin 248 araç kontrol edilerek 24 bin 73 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 50 şahsa adli işlem yapıldı.



Siber suçlar ve düzensiz göçle mücadele



Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 355 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 286 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.



Öte yandan, ​332'si denizlerde olmak üzere toplam 4 bin 482 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurda girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 129 organizatör gözaltına alındı.

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