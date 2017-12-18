İçişleri Bakanlığı terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonların haftalık bilançosu açıkladı. Aralarında "Yeşil" listede aranan Ferhat Yılmaz kod adlı Murat Dağ'ın da bulunduğu 28 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda sığınak ve barınak kullanılmaz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı son bir haftada yapılan operasyonların bilançosunu açıkladı.



Son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 187 operasyon düzenlendi.



Operasyon sonucu aralarında "Yeşil" listede aranan Ferhat Yılmaz kod adlı Murat Dağ'ında bulunduğu toplam 15'i teslim 9'u ölü, 4'ü sağ toplam 28 teröristin etkisiz hale getirildi.



Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan ya da irtibatlı olduğu belirlenen 148’i PKK, 24’ü aşırı sol, 75’i DEAŞ ve 575’i FETÖ olmak üzere 822 terörist gözaltına alındı.



Siber suçlarla mücadelede; terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven 809 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Çalışma sonrası tespit edilen 358 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.



İstanbul Tem polisi operasyonda IŞID üyesi olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüphelinin üzerinden çıkan elektronik malzemelerde devlet yöneticileriyle birlikte bazı konsolosluk ve büyükelçiliklere de saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.



Şanlıurfa'da ise Akçakale ve Harran ilçelerinde terör örgütü IŞID'e yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir şahsa ait evin avlusundan Garnizon Komutanlığına kazılmış tünel bulundu.



Bölgede inceleme başlatılırken, gözaltına alınan ev sahibinin tüneli define aramak için kazdığını ileri sürdüğü öğrenildi.





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