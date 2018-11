İçişleri Bakanlığı, bazı internet sitelerinde yer alan Van, Siirt, Tunceli, Şırnak, Hakkari, Mardin, Ağrı ve Diyarbakır belediyelerinde yolsuzluk haberlerinin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, belediyelerin sağladığı iş ve maddi imkanlarla sempatizan ve tabanını kaybeden terör örgütünün, bu imkanlara tekrar ulaşabilmek için kayyumların bölge halkı üzerindeki olumlu etkisini azaltmak ve 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerini etkilemek amacıyla son bir aylık süreçte yeni bir planı uygulamaya başladığı bildirildi.



Terör örgütü elebaşlarının, örgüte müzahir kişi ve siyasi parti temsilcileri her fırsatta örgüt yanlısı internet siteleri aracılığıyla kayyum atanan belediyelerde yolsuzluk yapıldığı algısı yaymak amacıyla gerçekleri farklılaştırarak, yasal usulleri yasa dışıymış gibi göstererek açıklamaların yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu açıklamaların 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri ile doğrudan ilgisi bulunmakta ve yerel seçim yaklaştıkça bu yalan haberlerin sayısının artacağı anlaşılmaktadır. Bazı internet sitelerinde yer alan Van, Siirt, Tunceli, Şırnak, Hakkari, Mardin, Ağrı ve Diyarbakır belediyelerinde yolsuzluk imasındaki gerçek dışı haberlerin, terör örgütünün yukarıda anlatılan stratejisi kapsamında yer aldığı, bu haberde iddia edilen hususların 2017 yılı Sayıştay raporunun çarpıtılması ve borç rakamlarının gerçeğe aykırı olarak kullanılmak suretiyle ifade edildiği görülmektedir.

Sayıştay Raporu rehberlik etmek, yol göstermek amacıyla düzenlenmektedir. Sayıştay raporu incelendiğinde, birçok belediyede sıkça rastlanan özellikle muhasebe yöntemlerinden kaynaklanan şekli eksikliklerin ve işlemlerdeki gecikmelerin tespit edilerek raporlaştırıldığı görülmektedir. Ayrıca anılan raporda bir yolsuzluktan, sahtecilikten bahsedilmemektedir."



Türkiye'deki hemen hemen her belediyede kolaylıkla karşılaşılabilecek nitelikteki bu eksiklik ve gecikmelerin, terör örgütünün yeni stratejisi kapsamında yolsuzluk şeklinde sunulmaya çalışıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren hiç borçlanma yapmamışken, borç batağına sürüklendiği şeklinde gösterilmeye çalışılmakta, 'takas yapılan arazi deftere kayıt edilmedi' diye yolsuzluk imasına yer verilmekte, tahsil edilmek için yasal yollara başvurulan alacaklar, kişilere menfaat sağlanıyor diye sunulmaya çalışılmaktadır. Terör nedeniyle görevlendirilen belediye başkan vekillerimiz, göreve başladıkları andan itibaren bölge halkımızın yıllardır özlemini çektiği hizmetleri sunmak ve terör örgütünü destekleyen DBP'li belediye başkanlarının yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için büyük bir özveri içinde çalışmaktadırlar.

DBP'li belediye başkanlarının terör örgütüne para aktarmaları nedeniyle bölge esnafına yıllarca ödemedikleri 691 milyon Türk lirası borç, belediye başkan vekillerinin göreve başlaması akabinde bölge esnafını mağdur etmemek için ivedilikle ödenmiştir. Görevlendirmeler yapıldıktan sonra toplam 94 belediyemizde kayyumlar eliyle yapılan hizmet ve yatırımların toplam tutarı 7.513.123.044,00 TL'ye ulaşmış, 9 bin 666 kilometre asfalt yol, 18 bin kilometre stabilize yol, 5 bin 191 kilometre içme suyu hattı, 2 bin 644 park, 4 bin kilometre kanalizasyon şebekesi, 161 kadın kültür merkezi, 70 gençlik merkezi, bin 649 taziye evi başta olmak üzere birçok hizmet kayyumlarımız eliyle vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur."



Terör nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarında olduğu gibi Türk milletinin imkanlarını kendine veya başkasına imkan sağlamak amacıyla kötüye kullanan, hiç kimseye müsaade edilmesi mümkün olmadığını vurgulanan açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

"Devletimizin, Bakanlığımızın birçok denetim mekanizmaları vardır, bu mekanizmalar tarafından kayyum dahi olsa bir tespit yapılırsa Bakanlığımızca gereği gecikmeksizin yapılmaktadır. Devletimizin yürüttüğü mücadele karşısında iyice köşeye sıkışan PKK/KCK terör örgütünün en son çare olarak yürüttüğü bu asılsız, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini manipüle etmeye yönelik kayyumları yıpratma stratejisi karşısında, kamuoyumuzun duyarlı ve farkında olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır."